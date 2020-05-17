підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
17 травня 2020, неділя, 14:19 10
Медицина 2020-05-17T15:45:01+03:00
Українські Новини
Степанов розповів, хто платить за лікування коронавірусних хворих у стаціонарах

Степанов розповів, хто платить за лікування коронавірусних хворих у стаціонарах

Надежда Комендантова
Максим Степанов, Коронавірус, коронавірус в Україні
Олександрівська лікарня. Фото: Facebook Людмила Антоненко
Олександрівська лікарня. Фото: Facebook Людмила Антоненко

В той час, як 16 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 433 до 18 291 кількість померлих від захворювання - на 17 осіб до 514 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 18%, кількість нових летальних випадків - на 19%, держава повністю покриває вартість лікування хворих COVID-19 в стаціонарних умовах.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

Він додав, що затверджені 4 гарантованих державою пакету: стаціонарне лікування, екстрена медична допомога, мобільні бригади, стаціонарна допомога хворим у квітні в лікарнях, які не увійшли у перелік опорних медустанов для лікування хворих на коронавирусну інфекцію.

Як повідомляли Українські Новини, у Днипре гендиректор лікарні оголосила голодування через відсутність грошей на зарплати медикам.

Україні не вистачає медпрацівників середнього і молодшого рівня, масово звільняються в умовах пандемії. Медики борються з коронавірусом в саморобних захисних костюмах та з поліетиленовими пакетами на взуття. При цьому ставка лікаря становить 4 тисячі гривень (близько $150).

Більше новин про: Максим Степанов Коронавірус коронавірус в Україні

Києво-Святошинський район лідирує за кількістю хворих на коронавірус. Дані за районами Київської області
В Україні після 4-денного зростання кількість нових заражених на коронавірус зменшилася
Новини
Степанов розповів, хто платить за лікування коронавірусних хворих у стаціонарах 14:19
НБУ розраховує отримати транш від МВФ у кінці травня - на початку червня 13:47
До кінця тижня з усіма медзакладами підпишуть договори для виплати надбавок медикам, - Степанов 13:35
НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан 13:01
Порушення карантину в нічному клубі
У Києві нічний клуб "Queen" проводить вечірки, незважаючи на карантин 12:29
більше новин
Президент почув нас і доручив запустити масове тестування на антитіла до COVID-19, - нардеп Шахов 15:49
Податкова прийшла з перевіркою до підприємця через те, що у нього знизилося виробництво в кризу 17:02
За рік президентства Зеленського державні посади займали більш 30 "кварталівців". Список 14:50
Стадний та Квіт можуть залишити випускників вишів без дипломів, – ЗМІ 18:20
Президент зняв санкції з бізнесмена Олексія Федоричева 18:39
більше новин
У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу пішла на спад. Дані на 17 травня 08:21 Інфографіка
За рік президентства Зеленського державні посади займали більш 30 "кварталівців". Список 14:50
Комітет з охорони здоров'я ЄС прийняв до складу Україну як спостерігача, - Степанов 11:19
Податкова прийшла з перевіркою до підприємця через те, що у нього знизилося виробництво в кризу 17:02
Економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 08:45 Інфографіка
більше новин
Економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok