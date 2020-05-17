Степанов розповів, хто платить за лікування коронавірусних хворих у стаціонарах

В той час, як 16 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 433 до 18 291 кількість померлих від захворювання - на 17 осіб до 514 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 18%, кількість нових летальних випадків - на 19%, держава повністю покриває вартість лікування хворих COVID-19 в стаціонарних умовах.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

Він додав, що затверджені 4 гарантованих державою пакету: стаціонарне лікування, екстрена медична допомога, мобільні бригади, стаціонарна допомога хворим у квітні в лікарнях, які не увійшли у перелік опорних медустанов для лікування хворих на коронавирусну інфекцію.

Як повідомляли Українські Новини, у Днипре гендиректор лікарні оголосила голодування через відсутність грошей на зарплати медикам.

Україні не вистачає медпрацівників середнього і молодшого рівня, масово звільняються в умовах пандемії. Медики борються з коронавірусом в саморобних захисних костюмах та з поліетиленовими пакетами на взуття. При цьому ставка лікаря становить 4 тисячі гривень (близько $150).