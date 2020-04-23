подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.7
˟
23 апреля 2020, четверг, 06:13 430
Медицина 2020-04-23T07:45:22+03:00
Українські Новини
В Днипре гендиректор больницы объявила голодовку из-за отсутствия денег на зарплаты медикам

В Днипре гендиректор больницы объявила голодовку из-за отсутствия денег на зарплаты медикам

Татьяна Зотова
Голодовка, Медицина, Реформа, Шевченко, Врач, Финансирование, Больница, Днипро
Инесса Шевченко. Фото: facebook.com
Инесса Шевченко. Фото: facebook.com

В Днипре из-за запуска второго этапа медреформы гендиректор областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко объявила голодовку. О своих намерениях она написала на своей странице в соцсети еще 17 апреля, информирует портал strana.ua.

"По всей стране во многих больницах нет денег. Идут задержки по зарплате. В тех больницах, где аванс выплатили, понимают, что зарплаты уже не будет. Это касается и тех коллег, которые сражаются с коронавирусом", - пишет Инесса Шевченко.

Тогда она объяснила, что голодовку объявит в случае, если после Пасхи центральная власть "не придумает механизм выплаты зарплаты медикам страны в полном объеме на постоянной основе".

"Я объявляю голодовку. Я объявлю флешмоб под названием "Я голодаю, я нахожусь на рабочем месте", - говорится в сообщении медика.

По словам Шевченко, для того, например, чтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 млрд 330 млн государственной субвенции, а региону выделили 300 млн, то есть в 4,5 раза меньше.

Поэтому во вторник, 21 апреля, Инесса Шевченко начала анонсированную голодовку. Акция будет носить бессрочный характер.

скриншот сообщения

Напомним, 1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы, которую решили не откладывать, не смотря на карантин и распространение коронавируса. Эту реформу задумали еще при президенте Порошенко и министре здравоохранения Ульяне Супрун. Суть нововведений - меньше денег тратить на медицину и здоровье населения. Также второй этап реформы Супрун меняет механизмы финансирования медучреждений. Им будут платить за вылеченных пациентов. Если же пациентов не хватает, то больницы будут снимать с довольствия и закрывать либо же сокращать персонал.

Больше новостей о: Голодовка Медицина Реформа Шевченко Врач Финансирование Больница Днипро

Посетители сняли видео, как в кулинарии супермарке...
Защитные костюмы из мусорных мешков, осмотр больны...
Функционеры правящей фракции пытаются обжаловать р...
Врач-инфекционист назвала условия, при которых Укр...
Пострадавших от массового заражения COVID-19 в общежитии в Вишневом стало больше. Заболели еще 12 человек
​Кабмин ввел регулирование цен на продукты, товары и лекарства: полный список
Новости
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Медициснкие, хирургические, самодельные. Какие маски защищают лучше всего 07:00 Инфографика
Новости дня
Неоднозначное продление карантина и возвращение Саакашвили 07:00 Новости дня
Бывший глава "Укрзализнци" Марчек задекларировал в апреле зарплату больше, чем у Трампа 06:40
Киев намерен выплатить материальную помощь чернобыльцам. Кто может рассчитывать на финансовую поддержку 06:30
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году 16:18
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня 09:00
Рубль стремительно падает. Курс российской нацвалюты на 22 апреля 10:53
Карантин в Украине могут продлить, но будут ослабления, - Ляшко 08:51
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
В Беларуси проведут парад на 9 мая несмотря на протесты жителей 11:26
больше новостей
Карантин продлили до 11 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok