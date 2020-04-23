В Днипре гендиректор больницы объявила голодовку из-за отсутствия денег на зарплаты медикам

В Днипре из-за запуска второго этапа медреформы гендиректор областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко объявила голодовку. О своих намерениях она написала на своей странице в соцсети еще 17 апреля, информирует портал strana.ua.

"По всей стране во многих больницах нет денег. Идут задержки по зарплате. В тех больницах, где аванс выплатили, понимают, что зарплаты уже не будет. Это касается и тех коллег, которые сражаются с коронавирусом", - пишет Инесса Шевченко.

Тогда она объяснила, что голодовку объявит в случае, если после Пасхи центральная власть "не придумает механизм выплаты зарплаты медикам страны в полном объеме на постоянной основе".

"Я объявляю голодовку. Я объявлю флешмоб под названием "Я голодаю, я нахожусь на рабочем месте", - говорится в сообщении медика.

По словам Шевченко, для того, например, чтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 млрд 330 млн государственной субвенции, а региону выделили 300 млн, то есть в 4,5 раза меньше.

Поэтому во вторник, 21 апреля, Инесса Шевченко начала анонсированную голодовку. Акция будет носить бессрочный характер.

скриншот сообщения

Напомним, 1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы, которую решили не откладывать, не смотря на карантин и распространение коронавируса. Эту реформу задумали еще при президенте Порошенко и министре здравоохранения Ульяне Супрун. Суть нововведений - меньше денег тратить на медицину и здоровье населения. Также второй этап реформы Супрун меняет механизмы финансирования медучреждений. Им будут платить за вылеченных пациентов. Если же пациентов не хватает, то больницы будут снимать с довольствия и закрывать либо же сокращать персонал.