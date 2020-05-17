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17 травня 2020, неділя, 09:09 7
Силові структури 2020-05-17T10:15:02+03:00
Українські Новини
Бойовики застосували заборонену зброю. Українські позиції обстріляли з гранатометів і мінометів

Бойовики застосували заборонену зброю. Українські позиції обстріляли з гранатометів і мінометів

Ярина Вацяк
ООС, війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі, зведення ООС
ООС
ООС

Бойовики 6 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 16 травня, втрат немає після того, як 15 травня 2 українських військовослужбовців зазнали поранення.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли позиції сил ООС біля Новотроїцького, Гранітного, Авдіївки і двічі біля Лебединського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Новгородського.

Втрат серед українських військовослужбовців 16 квітня не було.

З початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики двічі обстріляли позиції сил ООС біля Авдіївки.

Внаслідок обстрілу один український військовий був поранений.

Випадки захворювання на коронавірус серед особового складу ЗСУ не зафіксовані.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня на Донеччині бійці ЗСУ знищили одного бойовика і поранили ще п'ятьох.

Раніше, 13 травня, на Донбасі в бою загинув боєць ЗСУ, ще двоє зазнали поранення.

Також 12 травня на Донбасі бойовики поранили одного бійця ЗСУ і втратили п'ятьох "бійців".

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