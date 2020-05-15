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15 мая 2020, пятница, 08:30 64
Силовые структуры 2020-05-15T11:30:06+03:00
Українські Новини
На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили одного боевика и ранили еще пятерых

На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили одного боевика и ранили еще пятерых

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Вчера, 14 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь неподалеку Песков и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь рядом с Орехово.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было … По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 13 мая на Донбассе в бою погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения.

Также 12 мая на Донбассе боевики ранили одного бойца ВСУ и лишились пятерых "бойцов".

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