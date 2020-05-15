Російському реперу Guf заборонили в'їжджати в Україну

Слідом за російським співаком Сюткіним, Служба безпеки України заявляє про заборону в'їжджати в Україну російському реперу Guf до березня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Нещодавно на своїй instagram-сторінці громадянин Росії Олексій Долматов, він же репер "Гуф", анонсував гастрольний тур містами України... Долматову заборонений в'їзд на територію України через виступ у тимчасово окупованому Криму до 1 березня 2021 року", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство культури за поданням Служби безпеки України в 2018 році внесло у перелік осіб, які створюють загрозу національної безпеки, російську співачку Ларису Доліну, репера Олексія Долматова (псевдонім Guf), актрису Алісу Фрейндліх і ще 4 артистів.



Раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну російській шансон-групі "Воровайки".



Крім того, члену "Єдиної Росії" заборонили в'їзд в Україну.

Тим часом у схваленому президентом Зеленським списку санкцій 377 фізосіб.