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15 травня 2020, пʼятниця, 21:11 3
Зовнішня політика 2020-05-15T21:30:01+03:00
Українські Новини
Російському реперу Guf заборонили в'їжджати в Україну

Російському реперу Guf заборонили в'їжджати в Україну

Валерия Драгомирова
СБУ, Заборона в'їзду, Guf
Гуф. Фото: Instagram/therealguf
Гуф. Фото: Instagram/therealguf

Слідом за російським співаком Сюткіним, Служба безпеки України заявляє про заборону в'їжджати в Україну російському реперу Guf до березня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Нещодавно на своїй instagram-сторінці громадянин Росії Олексій Долматов, він же репер "Гуф", анонсував гастрольний тур містами України... Долматову заборонений в'їзд на територію України через виступ у тимчасово окупованому Криму до 1 березня 2021 року", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство культури за поданням Служби безпеки України в 2018 році внесло у перелік осіб, які створюють загрозу національної безпеки, російську співачку Ларису Доліну, репера Олексія Долматова (псевдонім Guf), актрису Алісу Фрейндліх і ще 4 артистів.


Раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну російській шансон-групі "Воровайки".

Крім того, члену "Єдиної Росії" заборонили в'їзд в Україну.

Тим часом у схваленому президентом Зеленським списку санкцій 377 фізосіб.

 

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