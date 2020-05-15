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15 мая 2020, пятница, 18:50 141
Президент 2020-05-15T19:00:01+03:00
Українські Новини
В одобренном Зеленским санкционном списке 377 физлиц

В одобренном Зеленским санкционном списке 377 физлиц

Кира Молчанова
Россия, Санкции, Владимир Зеленский, Снятие санкций
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Санкции в отношении ІТ-компаний "Монт УА", "Сапран-Украина" (обе - Киев) и 9 представительств в Украине корпорации "Парус" (Россия) были сняты, однако в одобренный Президентом Владимиром Зеленским санкционный список включены 377 физических лиц.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу приложении к указу от 14 мая №184, передают Українськi Новини.

Среди ограничений, которые применяются: запрет на въезд в Украину; блокирование активов; предотвращение выведения капиталов; аннулирование лицензий на некий вид деятельности; ограничение торговых операций; прекращение переговоров по заключению договоров; запрет участия в приватизации; запрет передачи прав на объекты интеллектуальной собственности; прекращение использования телекоммуникационных сетей; лишение государственных наград и другие.

Санкции введены на срок от 1 до 3 лет, преимущественно - на 3 года.

Из предыдущих санкционных списков исключены 9 физических лиц.

Среди них бывший депутат Европейского парламента Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини и 3 граждан России: основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев, бывший владелец футбольного клуба "Динамо" (Москва, Россия) Алексей Федорычев и бизнесмен Карен Григорян.

Также санкции сняты с 5 украинок - членов "избирательных комиссий" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Українськi Новини обратились к пресс-службам Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Президента с просьбой пояснить причины снятия санкций с вышеуказанных лиц, однако ответ не получили.

В 2017 году в санкционном списке было 1 228 физических лиц, в 2018 - 1 759, в 2019 - 848.

Против скольких из них санкции перестали действовать, против скольких продолжают быть в силе, а против скольких введены впервые указом от 14 мая пока не ясно.

Большинство физлиц из нового санкционного списка - жители аннексированного Россией Крыма.

Многие из них были задействованы в так называемых выборах на полуострове.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая Зеленский одобрил решение СНБО о продлении санкций против российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и почтового сервиса Mail.ru.

 Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини.

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