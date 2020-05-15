В одобренном Зеленским санкционном списке 377 физлиц

Санкции в отношении ІТ-компаний "Монт УА", "Сапран-Украина" (обе - Киев) и 9 представительств в Украине корпорации "Парус" (Россия) были сняты, однако в одобренный Президентом Владимиром Зеленским санкционный список включены 377 физических лиц. Об этом говорится в обнародованном в пятницу приложении к указу от 14 мая №184, передают Українськi Новини. Среди ограничений, которые применяются: запрет на въезд в Украину; блокирование активов; предотвращение выведения капиталов; аннулирование лицензий на некий вид деятельности; ограничение торговых операций; прекращение переговоров по заключению договоров; запрет участия в приватизации; запрет передачи прав на объекты интеллектуальной собственности; прекращение использования телекоммуникационных сетей; лишение государственных наград и другие. Санкции введены на срок от 1 до 3 лет, преимущественно - на 3 года. Из предыдущих санкционных списков исключены 9 физических лиц. Среди них бывший депутат Европейского парламента Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини и 3 граждан России: основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев, бывший владелец футбольного клуба "Динамо" (Москва, Россия) Алексей Федорычев и бизнесмен Карен Григорян. Также санкции сняты с 5 украинок - членов "избирательных комиссий" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Українськi Новини обратились к пресс-службам Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Президента с просьбой пояснить причины снятия санкций с вышеуказанных лиц, однако ответ не получили. В 2017 году в санкционном списке было 1 228 физических лиц, в 2018 - 1 759, в 2019 - 848. Против скольких из них санкции перестали действовать, против скольких продолжают быть в силе, а против скольких введены впервые указом от 14 мая пока не ясно. Большинство физлиц из нового санкционного списка - жители аннексированного Россией Крыма. Многие из них были задействованы в так называемых выборах на полуострове. Как сообщали Українськi Новини, 14 мая Зеленский одобрил решение СНБО о продлении санкций против российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и почтового сервиса Mail.ru. Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини.