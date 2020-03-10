Члену "Единой России" запретили въезд в Украину

Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину члену политической партии "Единая Россия" на 3 года.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.

Отмечается, что мужчину задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Гражданин России прилетел 9 марта рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны".

Во время мероприятий пограничного контроля россиянин 1965 года рождения заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита.

Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ.

Однако в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии "Единая Россия", представителем общественного совета при Главном управлении Министерства внутренних дел РФ в Ногинске, имеет отличия от Президента и Государственной думы России, Московской областной думы, Министерства иностранных дел и силовых структур, в частности, медаль "За возвращение Крыма".

По результатам пограничного контроля пограничники отказали иностранцу в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.

О данном лице также были проинформированы подразделения Службы безопасности Украины.

В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

Как сообщали Українськi Новини, в Украину из ОРДЛО не будут пускать людей с симптомами коронавируса.