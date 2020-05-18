Гривня подорожчала після вихідних: офіційний курс валют від НБУ

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 травня, на 4,12 коп. до 26,6380 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15-17 травня, на 1,05 коп. до 26,6792 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,3891 1 долар США 26,6380 1 швейцарський франк 27,3631 10 єн 2,4894 10 російських рублів 3,6143 1 євро 28,7677

Як повідомляли Українські Новини, Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, за зростання у 3% на зниження 7,7%.

Тим часом у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 травня на 3,69 коп. до 26,9119 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 2,05% до 26,5989 UAH/USD.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.