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18 травня 2020, понеділок, 05:15 2
Економіка 2020-05-18T05:15:01+03:00
Українські Новини
Гривня подорожчала після вихідних: офіційний курс валют від НБУ

Гривня подорожчала після вихідних: офіційний курс валют від НБУ

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Гривня, Офіційний курс
Гривня.
Гривня.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 травня, на 4,12 коп. до 26,6380 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15-17 травня, на 1,05 коп. до 26,6792 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,3891
1 долар США 26,6380
1 швейцарський франк 27,3631
10 єн 2,4894
10 російських рублів 3,6143
1 євро 28,7677

Як повідомляли Українські Новини, Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, за зростання у 3% на зниження 7,7%.

Тим часом у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 травня на 3,69 коп. до 26,9119 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 2,05% до 26,5989 UAH/USD.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.

 

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