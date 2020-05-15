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  • Перед выходными доллар и евро снова "просели" в цене. Курс валют на 15 мая
15 мая 2020, пятница, 10:25 57
Экономика 2020-05-15T11:00:02+03:00
Українські Новини
Перед выходными доллар и евро снова "просели" в цене. Курс валют на 15 мая

Перед выходными доллар и евро снова "просели" в цене. Курс валют на 15 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

Пока гривна продолжает дорожать, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 мая на 3,69 коп. до 26,9119 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,05 коп. до 26,5989 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 8,49 коп. до 28,5339 UAH/EUR, курс продажи понизился на 9,61 коп. до 29,0581 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,5989 26,9119 28,5339 29,0581 3,13 3,71
Максимальный 26,7200 27,2500 28,7500 29,3500 3,53 5,00
Минимальный 26,4000 26,8000 28,1500 28,8400 2,30 3,55

Как сообщали Українські Новини, объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 1% до 607,238 млрд гривен по состоянию на 1 мая, в то время, как в марте население массово открывало валютные депозиты.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15-17 мая, на 1,05 коп. до 26,6792 UAH/USD.

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