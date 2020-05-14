подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
14 мая 2020, четверг, 05:45 42
Экономика 2020-05-14T05:45:01+03:00
Українські Новини
Гривна подскочила: официальный курс от НБУ на четверг

Гривна подскочила: официальный курс от НБУ на четверг

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Валюта, Курс валют, Официальный курс
Гривны.
Гривны.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 мая, на 10,50 коп. до 26,6897 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 мая, на 2,49 коп. до 26,7947 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,8897
1 доллар США 26,6897
1 швейцарский франк 27,5663
10 иен 2,4965
10 российских рублей 3,6446
1 евро 29,0291

Как сообщали Українські Новини, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Тем временем в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 мая на 5,42 коп. до 27,0169 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,01 коп. до 26,6760 UAH/USD.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Валюта Курс валют Официальный курс

Гривна укрепляется второй день подряд: курс нацвал...
В апреле цены на мясо выросли, а на топливо упали ...
Международные резервы в апреле выросли на 3,1%...
Гривна снова подскочила. Курс НБУ на 14 мая...
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе
Киев сковали небывалые пробки
Новости
Пакистан производит все средства индивидуальной защиты от COVID-19, за исключением аппаратов ИВЛ 06:01
Метро в Киеве может заработать с 25 мая. Что известно о восстановлении общественного транспорта 06:00
С начала карантина в Украине безработными стали 200 тысяч человек, — Шмыгаль 05:50
Гривна подскочила: официальный курс от НБУ на четверг 05:45
На выплату майских пенсий направили еще 1,3 миллиарда гривен 05:30
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
В Киеве на 2 недели отключат воду в нескольких районах: адреса 06:32
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
Зеленский назначил членом Нацсовета по телевидению пресс-секретаря "Квартала 95" 16:45
Трамп приказал вывести активы Пенсионного фонда США, вложенные в китайские акции 14:50
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе 19:18
больше новостей
Зеленский назначил глав управлений СБУ в Киевской, Одесской и Житомирской областях
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok