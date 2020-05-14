Гривна подскочила: официальный курс от НБУ на четверг

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 мая, на 10,50 коп. до 26,6897 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 мая, на 2,49 коп. до 26,7947 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,8897 1 доллар США 26,6897 1 швейцарский франк 27,5663 10 иен 2,4965 10 российских рублей 3,6446 1 евро 29,0291

Как сообщали Українські Новини, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Тем временем в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 мая на 5,42 коп. до 27,0169 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,01 коп. до 26,6760 UAH/USD.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.