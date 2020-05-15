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15 травня 2020, пʼятниця, 20:04 4
Президент 2020-05-15T20:30:02+03:00
Українські Новини
Україна ввела санкції проти російського Ермітажу через експонатів кримських музеїв

Україна ввела санкції проти російського Ермітажу через експонатів кримських музеїв

Кира Молчанова
Санкції проти Росії, Санкції, Володимир Зеленский, Ермітаж
Ермітаж. Фото: Instagram hermitage_museum
Ермітаж. Фото: Instagram hermitage_museum

У схвалений Президентом Володимиром Зеленським санкційний список включені 377 фізичних осіб. Серед них санкції на 3 роки (до травня 2023 року) проти російського музею "Ермітаж" (Санкт-Петербург).

Про це йдеться в указі Президента №184 від 14 травня, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), передають Українські Новини.

У списку санкцій також Державний музей образотворчих мистецтв ім. Пушкіна (Москва), Історико-археологічний музей-заповідник "Неаполь Скіфський" (Сімферополь).

Крім того, в список потрапили Московський державний університет їм. Ломоносова, Академія наук Татарстану (Казань), Тульський державний педагогічний університет ім. Толстого, Інститут археології (Москва), Інститут історії матеріальної культури ( Санкт-Петербург), Інститут сходознавства (Москва).

Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, запобігання вивозу капіталу за межі України, припинення культурного обміну і наукового співробітництва, анулювання офіційних візитів і переговорів з укладення угод.

У березні 2019 року "Ермітаж" повідомив, що представить в Казані експонати з кримських музеїв.

Як повідомляли Українські Новини, були зняті санкції стосовно ІТ-компаній "Монт УА", "Сапран-Україна" (обидві - Київ) і 9 представництв в Україні корпорації "Парус" (Росія).

Крім того, указом Президента Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо продовження та внесення зміни в санкції, обмеження зняті з колишнього депутата Європейського парламенту Алессандри Муссоліні, онуки італійського диктатора Беніто Муссоліні.

Власник морських вантажних терміналів "ТІС-Зерно" та "ТІС-Міндобрива" Олексій Федоричев виключений із списку осіб, до яких були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції.

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