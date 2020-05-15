Україна ввела санкції проти російського Ермітажу через експонатів кримських музеїв

У схвалений Президентом Володимиром Зеленським санкційний список включені 377 фізичних осіб. Серед них санкції на 3 роки (до травня 2023 року) проти російського музею "Ермітаж" (Санкт-Петербург).

Про це йдеться в указі Президента №184 від 14 травня, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), передають Українські Новини.

У списку санкцій також Державний музей образотворчих мистецтв ім. Пушкіна (Москва), Історико-археологічний музей-заповідник "Неаполь Скіфський" (Сімферополь).

Крім того, в список потрапили Московський державний університет їм. Ломоносова, Академія наук Татарстану (Казань), Тульський державний педагогічний університет ім. Толстого, Інститут археології (Москва), Інститут історії матеріальної культури ( Санкт-Петербург), Інститут сходознавства (Москва).

Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, запобігання вивозу капіталу за межі України, припинення культурного обміну і наукового співробітництва, анулювання офіційних візитів і переговорів з укладення угод.

У березні 2019 року "Ермітаж" повідомив, що представить в Казані експонати з кримських музеїв.

Як повідомляли Українські Новини, були зняті санкції стосовно ІТ-компаній "Монт УА", "Сапран-Україна" (обидві - Київ) і 9 представництв в Україні корпорації "Парус" (Росія).

Крім того, указом Президента Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо продовження та внесення зміни в санкції, обмеження зняті з колишнього депутата Європейського парламенту Алессандри Муссоліні, онуки італійського диктатора Беніто Муссоліні.

Власник морських вантажних терміналів "ТІС-Зерно" та "ТІС-Міндобрива" Олексій Федоричев виключений із списку осіб, до яких були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції.