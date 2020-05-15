Президент снял санкции с бизнесмена Алексея Федорычева

Владелец морских грузовых терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минудобрения" Алексей Федорычев исключен из списка лиц, к которым были применены специальные экономические и другие ограничительные санкции. Указ о введении в действие соответствующего решения СНБО подписал президент Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

Алексей Федорычев постоянно проживает в Монако. Работает в Украине с 1993 года. Сфера деятельности: агробизнес, инфраструктурные проекты, торговый флот.

ТИС-Зерно – один из терминалов группы компаний ТИС. Самый крупный зерновой терминал в Украине и Причерноморье. Оперирует в акватории порта "Пивденный" (Одесская область). Основан в 1999 году. Оперирует причалом длиной 279 м и глубиной 14 м. Общая мощность единовременного хранения зерновых — 460 тыс. тонн. Многолетний национальный лидер по перевалке зерновых грузов. В 2019 году обработал свыше 6 млн тонн зерновых.

Группа терминалов "ТИС" – крупнейший стивидорный оператор в Украине, созданный 25 лет назад. В группу входят пять терминалов: "ТИС-Уголь", "ТИС-Руда", "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения" и "ТИС-Контейнерный терминал. Грузооборот группы в 2019 году превысил 33 млн тонн.

Грузооборот группы терминалов ТИС за 4 месяца нынешнего года составил 11,75 млн т, что на 23,2% больше показателя минувшего года. По данным компании, это максимальный грузооборот порта с января по апрель за все время работы, несмотря на работу в условиях карантина.