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15 мая 2020, пятница, 12:52 579
Экономика 2020-05-15T13:45:02+03:00
Українські Новини
Украина сняла санкции с представительств российской IT-корпорации

Украина сняла санкции с представительств российской IT-корпорации

Елена Литвин
Санкции против России, IT-бизнес, Парус, Снятие санкций
Санкции. Фото: glavpost.ua
Санкции. Фото: glavpost.ua

Хотя СНБО продлил санкции против российских социальных сетей "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники", были сняты санкции в отношении ІТ-компаний "Монт УА", "Сапран-Украина" (обе - Киев) и 9 представительств в Украине корпорации "Парус" (Россия).

Об этом говорится в указе Президента №184/2020 от 14 мая, передают Українські Новини.

"В приложении 2 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие Указом Президента Украины от 15 мая 2017 № 133, позиции 302, 306, 310, 443, 444, 447, 448, 450, 454, 462, 465, 468 исключить", - сказано в нем.

Таким образом, сняты санкции с компаний "Монт УА", "Сапран-Украина", "ГИСИнфо" (Винница), "Парус-Спецпроект" (Киев), "Парус-2" (Киев), "Парус-Впровадження" (Киев), "Парус-Місто" (Киев), "Парус-Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Парус-Донбас" (Краматорск), "Центр информационных технологий "Парус-Единение" (Николаев), "Южный Парус" (Одесса) и "Парус-Лев" (Львов).

Санкции включали в себя блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведению капитала из Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение/прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей, запрет на осуществление госзакупок, прекращение выдачи разрешений на ввоз/вывоз валюты и ограничение выдачи налички по платежным карточкам, эмитированным нерезидентами, и запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Корпорация "Парус" является одним из крупнейших в России разработчиков автоматизированных информационно-аналитических систем для сектора государственного и муниципального управления, а также для бизнеса.

В Украине работает с 1991 года, насчитывает 28 представительств, разрабатывает программное обеспечение для управления предприятием и государственными учреждениями и организациями.

"Монт УА" является дистрибьютором программного обеспечения MONT (Россия), однако на данный момент на сайте компании отсутствует информация о представительстве в Украине.

"Сапран-Украина" специализируется на внедрении решений платформы SAP и разработке программного обеспечения, по обнародованной рядом СМИ информации, связано с группой компаний "Сапран" (Россия).

"ГИСИнфо" является партнером конструкторского бюро "Панорама" (Россия) и занимается геоинформационными системами.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини.

В то же время США продлили санкции против России за кибератаки на правительственные сайты.

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Украина сняла санкции с представительств российской IT-корпорации
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