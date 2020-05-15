Гривня на міжбанку росте четвертий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 1 коп. у п'ятницю зміцнився на 6 коп. до 26,61 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,65-26,68 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,63-26,65 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,60-26,62 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,08% з 23,74 UAH/USD до 26,61 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15-17 травня, на 1,05 коп. до 26,6792 UAH/USD.

Тим часом, обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1% до 607,238 млрд гривень станом на 1 травня, в той час, як у березні населення масово відкривало валютні депозити.