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15 травня 2020, пʼятниця, 17:25 9
Фінанси 2020-05-15T19:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку росте четвертий день поспіль

Гривня на міжбанку росте четвертий день поспіль

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Міжбанк, Гривня, курс на міжбанку
Гривня.
Гривня.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 1 коп. у п'ятницю зміцнився на 6 коп. до 26,61 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,65-26,68 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,63-26,65 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,60-26,62 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,08% з 23,74 UAH/USD до 26,61 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15-17 травня, на 1,05 коп. до 26,6792 UAH/USD.

Тим часом, обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1% до 607,238 млрд гривень станом на 1 травня, в той час, як у березні населення масово відкривало валютні депозити.

 

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