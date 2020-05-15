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15 мая 2020, пятница, 05:05 167
Финансы 2020-05-15T08:00:03+03:00
Українські Новини
Гривна снова подорожала. курс валют на выходные

Гривна снова подорожала. курс валют на выходные

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Официальный курс, Курс НБУ, курс рубля, курс доллара, Курс евро
Доллары
Доллары

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15-17 мая, на 1,05 коп. до 26,6792 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 мая, на 10,50 коп. до 26,6897 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,5353
1 доллар США 26,6792
1 швейцарский франк 27,3900
10 иен 2,4932
10 российских рублей 3,5957
1 евро 28,7869

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 13 мая на 2,78 коп. до 26,9549 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,14 коп. до 26,6180 UAH/USD.

Тем временем, объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 1% до 607,238 млрд гривен по состоянию на 1 мая, в то время, как в марте население массово открывало валютные депозиты.

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