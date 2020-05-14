В апреле вклады населения в банках превысили 600 млрд гривен

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 1% до 607,238 млрд гривен по состоянию на 1 мая, в то время, как в марте население массово открывало валютные депозиты.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках выросли на 12% с 542,302 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в апреле увеличились на 7% до 351,1 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 6,2% до 256,1 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в апреле уменьшились на 1,2% до 517,3 млрд гривен.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в апреле для юрлиц увеличилась на 0,1 п.п. до 7,3%, для физлиц - увеличилась на 0,1 п.п. до 11,8%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 1,3%, для населения - 2,2%.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк начал публиковать данные об операциях банков с наличными.

Также в январе вклады населения в банках перевалили за 560 млрд гривен.