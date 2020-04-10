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10 апреля 2020, пятница, 13:00 377
Финансы 2020-04-10T13:04:32+03:00
Українські Новини
В марте население массово открывало валютные депозиты

В марте население массово открывало валютные депозиты

Ярина Вацяк
НБУ, Валюта, Нацбанк, Депозиты, Банки, Сбережения, вклады населения, Банковские депозиты
Доллары. Фото: pixabay.com
Доллары. Фото: pixabay.com

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 5,6% до 601,633 млрд гривен по состоянию на 1 апреля в то время, как НБУ запретил банкам ограничивать выдачу депозитов населению.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках выросли на 10,9% с 542,302 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в марте сократились на 0,5% до 328,6 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце увеличился на 14,1% до 273,028 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в марте уменьшились на 1,1% до 523,904 млрд гривен.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в марте для юрлиц увеличилась на 0,6 п.п. до 7,1%, для физлиц снизилась на 1 п.п. до 11,7%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 1,3%, для населения – 1,7%.

Как сообщали Українські Новини, в условиях карантина в Украине население скупает валюту.

Тем временем, Национальный банк рассчитывает на финансовую поддержку для борьбы с последствиями коронавируса от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Европейской комиссии и других доноров.

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