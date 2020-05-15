У Дарницькому будинку-інтернаті стався спалах коронавірусу, - Кличко

У Києві в Дарницькому будинку-інтернаті зареєстровано 81 випадок коронавірусу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час екстреного брифінгу 15 травня.

"Там спочатку виявили хвору жінку-працівницю. І після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям та персоналу закладу. Загалом протестували 182 людини", - заявив Кличко.

Коронавірус виявили у 81 людини:

53 вихованки віком від 7 до 35 років

26 жінок і двоє чоловіків з персоналу інтернату

В лікарні столиці госпіталізували 3 пацієнтів з числа персоналу. Інша частина персоналу - на самоізоляції будинку, під контролем лікарів.

Інфіковані вихованки закладу перебувають у задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті.

Як з'ясувалося, вірус занесла одна жінка - молодша медсестра однієї з груп інтернату.

Кличко зазначив, що такі інтернати працюють у закритому режимі. Окрім персоналу їх ніхто не відвідує.

Зараз Дарницький будинок-інтернат для дівчат - повністю закритий на карантин. Там здійснюють заходи з посиленою дезінфекції та медичне обстеження.

На в'їзді на територію чергують рятувальники і поліція.

"Ми перевіримо і протестуємо також вихованців та персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, 2 міських установи для престарілих та 4 спеціалізовані установи для жінок і чоловіків", - заявив Кличко.

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Як повідомляли Українські Ноивини, у Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу.

В Україні кількість нових випадків коронавірусу зростає третій день поспіль.