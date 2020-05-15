Кличко даст экстренный брифинг о новом очаге заболевания коронавирусом в Киеве. Где смотреть

После брифинга в 12:00, на котором мэр Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации в Киеве в условиях карантина, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в 15:30 состоится еще один онлайн пресс-брифинг Киевского городского председателя о новом очаге заболевания коронавирусом в столице. Онлайн-трансляция брифинга состоится на официальном портале Киева, на сайте городского главы, на YouTube канале КГГА на Facebook-cтранице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко. Параметры трансляции для телеканалов: rtmp:\/\/83.142.234.242\/ Как сообщали Українські Новини, на брифинге в пятницу, 15 мая, Виталий Кличко рассказал о том, что с понедельника въезд для грузового транспорта в Киев ограничат. Также он зявил о готовности к запуску метро и спустился на станцию. Кроме того, Виталий Кличко рассказал о том, что за время карантина в Киеве в 2,5 раза увеличилось количество велосипедистов. И анонсировал строительство нескольних велосипедных инфраструктур. А тем временем в столице предприниматели протестуют под КГГА и Офисом президента с требованием от возобновить ярмарки.