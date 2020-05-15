Кличко даст экстренный брифинг о новом очаге заболевания коронавирусом в Киеве. Где смотреть

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Как сообщали Українські Новини, на брифинге в пятницу, 15 мая, Виталий Кличко рассказал о том, что с понедельника въезд для грузового транспорта в Киев ограничат.

Также он зявил о готовности к запуску метро и спустился на станцию.

Кроме того, Виталий Кличко рассказал о том, что за время карантина в Киеве в 2,5 раза увеличилось количество велосипедистов. И анонсировал строительство нескольних велосипедных инфраструктур.

А тем временем в столице предприниматели протестуют под КГГА и Офисом президента с требованием от возобновить ярмарки.