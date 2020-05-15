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15 мая 2020, пятница, 14:46 38
Общество 2020-05-15T15:00:01+03:00
Українські Новини
Кличко даст экстренный брифинг о новом очаге заболевания коронавирусом в Киеве. Где смотреть

Кличко даст экстренный брифинг о новом очаге заболевания коронавирусом в Киеве. Где смотреть

Елена Новикова
Виталий Кличко, КГГА, Брифинг, Коронавирус, Распространение коронавируса, коронавирус в Киеве
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

После брифинга в 12:00, на котором мэр Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации в Киеве в условиях карантина, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в 15:30 состоится еще один онлайн пресс-брифинг Киевского городского председателя о новом очаге заболевания коронавирусом в столице.

Онлайн-трансляция брифинга состоится на официальном портале Киева, на сайте городского главы, на YouTube канале КГГА на Facebook-cтранице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.

Параметры трансляции для телеканалов: rtmp://83.142.234.242/

Как сообщали Українські Новини, на брифинге в пятницу, 15 мая, Виталий Кличко рассказал о том, что с понедельника въезд для грузового транспорта в Киев ограничат.

Также он зявил о готовности к запуску метро и спустился на станцию.

Кроме того, Виталий Кличко рассказал о том, что за время карантина в Киеве в 2,5 раза увеличилось количество велосипедистов. И анонсировал строительство нескольних велосипедных инфраструктур.

А тем временем в столице предприниматели протестуют под КГГА и Офисом президента с требованием от возобновить ярмарки.

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