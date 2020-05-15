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15 мая 2020, пятница, 09:50 221 Инфографика
Общество 2020-05-15T11:30:05+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса растет третий день подряд

Количество новых случаев коронавируса растет третий день подряд

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

14 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 483 до 17 330, количество умерших от заболевания - на 20 человек до 476 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 14,2%, количество новых летальных случаев - на 17,6%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4 473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая", - говорится в нем.

Таком образом за сутки выздоровело 330 человек.

И 14 мая опять показатель новых заболевших за сутки стал больше, чем выздоровевших - 483 против 330, тогда как 13 мая впервые показатель выздоровевших превысил количество заболевших за данные сутки - 427 против 422.

Количество новых случаев заболевания 14 мая составило 2,9% от общего количества заболевших на 13 мая.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (2 600), в Киеве (2 068) и Ивано-Франковской (1 188) области.

В Киевской области зафиксировано 1 094 случая коронавирусной инфекции, Ривненской области - 1 074 случая, в Тернопольской - 1 060, во Львовской - 942, в Закарпатской - 816, в Днепропетровской - 791, в Харьковской - 757, в Одесской - 712, в Винницкой - 674, в Волынской - 582, в Житомирской - 538, в Кировоградской - 437, в Запорожской - 356 случаев.

350 случаев выявлено в Черкасской области, 257 случаев - в Полтавской области, 228 случаев - в Николаевской, 222 случая - в Хмельницкой, 167 случаев - в Херсонской, 158 случаев - в Сумской, 121 случай - в Донецкой, 96 случаев - в Черниговской и 42 случая - в Луганской области.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

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