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15 мая 2020, пятница, 12:33 226 Инфографика
Общество 2020-05-15T14:54:15+03:00
Українські Новини
В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса

В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, коронавирус в Киеве, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 56 человек. Один человек умер. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга в пятницу, 15 мая.

"Количество жителей города, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 9 медиков, - сообщил мэр. - За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 43 летальных случаи. на сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Так, отмечается, что среди заболевших: 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 2 девочки, которым 9 и 13 лет. А также 19 чоловикiв от 30 до 80 лет и 8 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус преодолели 200 жителей столицы.

Распространение коронавируса в Киеве по районам. Инфографика: КГГАРаспространение коронавируса в Киеве по районам. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українські Новини, количество новых случаев коронавируса растет третий день подряд.

Также за сутки коронавирусом по всему миру заболели 94 тысячи человек.

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