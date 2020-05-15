Кличко дасть екстрений брифінг про новий осередок захворювання коронавірусом в Києві. Де дивитися

Після брифінгу в 12:00, на якому мер Києва Віталій Кличко розповів про ситуації в Києві в умовах карантину, спрямованих на запобігання поширення коронавірусної інфекції о 15:30 відбудеться ще один онлайн прес-брифінг Київського міського голови про новий осередок захворювання коронавірусом в столиці. Онлайн-трансляція брифінгу відбудеться на офіційному порталі Києва на сайті міського голови на YouTube каналі КМДА на Facebook-сторінці КМДА та Facebook-сторінці Віталія Кличка. Установки для трансляції телеканалів: rtmp:\/\/83.142.234.242\/ Як повідомляли Українські Новини, на брифінгу в п'ятницю, 15 травня, Віталій Кличко розповів про те, що з понеділка в'їзд для вантажного транспорту до Києва обмежать. Також він заявив про готовність до запуску метро і спустився на станцію. Крім того, Віталій Кличко розповів про те, що за час карантину в Києві в 2,5 рази збільшилася кількість велосипедистів. І анонсував будівництво декількох велосипедних інфраструктур. А тим часом у столиці підприємці протестують під КМДА і Офісом президента з вимогою відновити ярмарки.