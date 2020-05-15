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15 травня 2020, пʼятниця, 14:50 6
Суспільство 2020-05-15T14:50:56+03:00
Українські Новини
Кличко дасть екстрений брифінг про новий осередок захворювання коронавірусом в Києві. Де дивитися

Кличко дасть екстрений брифінг про новий осередок захворювання коронавірусом в Києві. Де дивитися

Елена Новикова
Віталій Кличко, КМДА, Коронавірус, Коронавірус у Києві, Розповсюдження коронавірусу, Брифінг Кличка
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Після брифінгу в 12:00, на якому мер Києва Віталій Кличко розповів про ситуації в Києві в умовах карантину, спрямованих на запобігання поширення коронавірусної інфекції о 15:30 відбудеться ще один онлайн прес-брифінг Київського міського голови про новий осередок захворювання коронавірусом в столиці.

Онлайн-трансляція брифінгу відбудеться на офіційному порталі Києва на сайті міського голови на YouTube каналі КМДА на Facebook-сторінці КМДА та Facebook-сторінці Віталія Кличка.

Установки для трансляції телеканалів: rtmp://83.142.234.242/

Як повідомляли Українські Новини, на брифінгу в п'ятницю, 15 травня, Віталій Кличко розповів про те, що з понеділка в'їзд для вантажного транспорту до Києва обмежать.

Також він заявив про готовність до запуску метро і спустився на станцію.

Крім того, Віталій Кличко розповів про те, що за час карантину в Києві в 2,5 рази збільшилася кількість велосипедистів. І анонсував будівництво декількох велосипедних інфраструктур.

А тим часом у столиці підприємці протестують під КМДА і Офісом президента з вимогою відновити ярмарки.

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