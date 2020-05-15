Кличко дасть екстрений брифінг про новий осередок захворювання коронавірусом в Києві. Де дивитися

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Як повідомляли Українські Новини, на брифінгу в п'ятницю, 15 травня, Віталій Кличко розповів про те, що з понеділка в'їзд для вантажного транспорту до Києва обмежать.

Також він заявив про готовність до запуску метро і спустився на станцію.

Крім того, Віталій Кличко розповів про те, що за час карантину в Києві в 2,5 рази збільшилася кількість велосипедистів. І анонсував будівництво декількох велосипедних інфраструктур.

А тим часом у столиці підприємці протестують під КМДА і Офісом президента з вимогою відновити ярмарки.