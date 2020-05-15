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15 мая 2020, пятница, 14:20 164
Общество 2020-05-15T15:00:02+03:00
Українські Новини
С понедельника въезд для грузового транспорта в Киев ограничат

С понедельника въезд для грузового транспорта в Киев ограничат

Ирина Николенко
Киев, Виталий Кличко, Общественный транспорт, Въезд в Киев
С 18 мая ограничат въезд в Киев для грузового транспорта
С 18 мая ограничат въезд в Киев для грузового транспорта

В то время, как на киевских дорогах образовались километровые пробки, с понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и крупногрузового транспорта в столицу будет ограничен. Об этом сообщил мэр Киева на брифинге, передают Українськi Новини.

Из-за транспортного коллапса на дорогах Киева, городская власть планирует усилить контроль за въездом в столицу грузового транспорта. Так, с понедельника, 18 мая, ограничат въезд крупногабаритного транспорта и крупногрузового транспорта.

Ограничения будут действовать с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Со слов Виталия Кличка, такие меры необходимы для того, чтобы нормализировать трафик в городе во время пиковой нагрузки на дорогах. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не возобновиться работа общественного транспорта в полной мере.

Также мэр Киева отметил, что въезд грузового транспорта будет под усиленным контролем полицейских.

Как сообщали Українськi Новини, общественный транспорт в Киеве может возобновить работу после 22 мая, а метрополитен – с 25 мая.

Из-за недостаточного количества общественного транспорта, киевские службы такси подняли цены в несколько раз.

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