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15 мая 2020, пятница, 14:25 81
Общество 2020-05-15T15:15:01+03:00
Українські Новини
В карантин в Киеве стало вдвое больше велосипедистов

В карантин в Киеве стало вдвое больше велосипедистов

Елена Новикова
Виталий Кличко, Велосипеды, Велосипедная инфраструктура, Велосипедные дорожки
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Количество велосипедистов в Киеве во время карантина, с 12 марта, увеличилось в 2,5 раза. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Во время карантина количество велосипедистов в столице увеличилось в 2,5 раза", - сказал он.

Кличко отметил, что на данный момент суммарная длина велодорожек и велополос в Киеве составляет почти 100 км, также еще 17 км - полосы общественного транспорта, где в рамках эксперимента разрешено движение на велосипеде.

Он сообщил, что на проспектах Степана Бандеры и Любомира Гузара, улицах Довбуша, Золотоворотской, Пушкинской строятся велосипедные инфраструктуры.

Также, по словам Кличко, в столице расширилась сеть проката велосипедов Nextbike до 305 локаций.

Как сообщали Українські Новини, Киев не намерен повышать тарифы на проезд в общественном транспорте после его запуска.

Киев планирует возобновить работу общественного транспорта после 22 мая.

Также Кличко просит Кабмин возобновить работу киевского метро с 25 мая.

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