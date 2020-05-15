Кличко заявил о готовности к запуску метро и спустился на станцию

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работу киевского метрополитена городские власти готовы возобновить сразу после решения Кабинета министров. Об этом Кличко заявил во время брифинга. "Мы готовы и будем возобновлять его работу, как только правительство разрешит это сделать", - заявил Кличко. Пока метрополитен не перевозит пассажиров, продолжаются ремонтные эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования. Сейчас все станции готовятся к открытию метро. Также продолжаются работы с оборудованием станций Лукьяновская и Сирец для свободного доступа маломобильных граждан. Регулярно происходила дезинфекция метрополитена. По словам Кличко, эти мероприятия усилят после возобновления работы метро Кличко спустился в метро и показал, что происходит там в данный момент. Как сообщали Українськi Новини, 13 мая мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко просил Кабмин возобновить работу киевского метрополитена с 25 мая. Тем временем, после ослабления карантина Киев уже четвертый день подряд сковывают масштабные пробки.