Кличко заявил о готовности к запуску метро и спустился на станцию

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работу киевского метрополитена городские власти готовы возобновить сразу после решения Кабинета министров.

Об этом Кличко заявил во время брифинга.

"Мы готовы и будем возобновлять его работу, как только правительство разрешит это сделать", - заявил Кличко.

Пока метрополитен не перевозит пассажиров, продолжаются ремонтные эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования. Сейчас все станции готовятся к открытию метро.

Также продолжаются работы с оборудованием станций Лукьяновская и Сирец для свободного доступа маломобильных граждан.

Регулярно происходила дезинфекция метрополитена. По словам Кличко, эти мероприятия усилят после возобновления работы метро

Кличко спустился в метро и показал, что происходит там в данный момент.

Как сообщали Українськi Новини, 13 мая мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко просил Кабмин возобновить работу киевского метрополитена с 25 мая.

Тем временем, после ослабления карантина Киев уже четвертый день подряд сковывают масштабные пробки.