подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 мая 2020, пятница, 12:24 627
Транспорт 2020-05-15T14:00:03+03:00
Українські Новини
Кличко заявил о готовности к запуску метро и спустился на станцию

Кличко заявил о готовности к запуску метро и спустился на станцию

Ярина Вацяк
Метро, Карантин, Общественный транспорт, брифинг Кличко, Возобновление работы метро

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работу киевского метрополитена городские власти готовы возобновить сразу после решения Кабинета министров.

Об этом Кличко заявил во время брифинга.

"Мы готовы и будем возобновлять его работу, как только правительство разрешит это сделать", -  заявил Кличко.

Пока метрополитен не перевозит пассажиров, продолжаются ремонтные эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования. Сейчас все станции готовятся к открытию метро.

Также продолжаются работы с оборудованием станций Лукьяновская и Сирец для свободного доступа маломобильных граждан.

Регулярно происходила дезинфекция метрополитена. По словам Кличко, эти мероприятия усилят после возобновления работы метро

Кличко спустился в метро и показал, что происходит там в данный момент.

Как сообщали Українськi Новини, 13 мая мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко просил Кабмин возобновить работу киевского метрополитена с 25 мая.

Тем временем, после ослабления карантина Киев уже четвертый день подряд сковывают масштабные пробки.

 

Больше новостей о: Метро Карантин Общественный транспорт брифинг Кличко Возобновление работы метро

"Киевский метрополитен" готов возобновить работу 2...
Кабмин запретил в карантин публиковать статистику ...
Такси в Киеве подняли тарифы в некоторые районы с ...
В Киеве могут вернуть карантинные ограничение чере...
Украина сняла санкции с представительств российской IT-корпорации
В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса
Новости
С понедельника въезд для грузового транспорта в Киев ограничат 14:20
Цифровизация образования: разработка юного киевлянина реализована в столичном лицее 13:57
Только зачем тянул? Порошенко похвалил Зеленского за продолжение запрета русских соцсетей 13:47
С января по апрель декларации подали более 200 тыс. граждан. Сколько в Украине миллионеров 13:45
Степанов объяснил проблемы с использованием украинских ПЦР-тестов на коронавирус 13:43
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
В Украине началась третья фаза клинических испытаний лекарства "Амизон" в противодействие COVID-19, - "Фармак" 16:34
больше новостей
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ 18:26
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", – Трофимов 13:31
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе 19:18
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
больше новостей
Кличко заявил о готовности к запуску метро и спустился на станцию
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok