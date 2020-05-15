подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • В Киеве предприниматели протестуют под КГГА и Офиса президента с требованием от возобновить ярмарки
15 мая 2020, пятница, 12:50 209
Общество 2020-05-15T14:00:03+03:00
Українські Новини
В Киеве предприниматели протестуют под КГГА и Офиса президента с требованием от возобновить ярмарки

В Киеве предприниматели протестуют под КГГА и Офиса президента с требованием от возобновить ярмарки

Ярина Вацяк
КГГА, Акция протеста, Предприниматели, ярмарки
Акция протеста в Киеве. Фото: PavlovskyNEWS
Акция протеста в Киеве. Фото: PavlovskyNEWS

Под Киевской городской государственной администрацией (КГГА) предприниматели вышли на протест с требованием позволить работать ярмаркам, а не только рынкам.

Об этом сообщает telegram-канал PavlovskyNEWS.

Участник акции Сергей Доротич отметил, мэрия Киева не хочет сотрудничать с организаторами ярмарок, хотя люди второй месяц сидят без работы.

По его словам, администрация должна обеспечить организаторам территорию и ее уборку, но она не идет на встречу и, говорят, не планирует этого делать.

Митингующий утверждает, что по закону ярмарки не запрещены, но во время встречи с протестующими чиновники мэрии "перекинули ответственность на Офис Президента".

Сейчас колона предпринимателей направляется уже под Офис Президента, где от гаранта будут требовать принятия мер.

Как сообщали Українські Новини, 6 мая к стенам Кабинета Министров съезхались предприниматели с регионов, которые уже протестовали в конце апреля, для участия в акции "Карантин убивает".

Ранее организация "Save ФОП" требовала снять карантин с 1 мая.


Больше новостей о: КГГА Акция протеста Предприниматели ярмарки

Украина сняла санкции с представительств российской IT-корпорации
В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса
Новости
Цифровизация образования: разработка юного киевлянина реализована в столичном лицее 13:57
Только зачем тянул? Порошенко похвалил Зеленского за продолжение запрета русских соцсетей 13:47
С января по апрель декларации подали более 200 тыс. граждан. Сколько в Украине миллионеров 13:45
Степанов объяснил проблемы с использованием украинских ПЦР-тестов на коронавирус 13:43
С 2011 средняя площадь жилья за городом уменьшилась почти в 2 раза, - NAI Ukraine 13:33
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
В Украине началась третья фаза клинических испытаний лекарства "Амизон" в противодействие COVID-19, - "Фармак" 16:34
больше новостей
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ 18:26
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", – Трофимов 13:31
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе 19:18
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
больше новостей
Кличко заявил о готовности к запуску метро и спустился на станцию
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok