В Киеве предприниматели протестуют под КГГА и Офиса президента с требованием от возобновить ярмарки

Под Киевской городской государственной администрацией (КГГА) предприниматели вышли на протест с требованием позволить работать ярмаркам, а не только рынкам.

Об этом сообщает telegram-канал PavlovskyNEWS.

Участник акции Сергей Доротич отметил, мэрия Киева не хочет сотрудничать с организаторами ярмарок, хотя люди второй месяц сидят без работы.

По его словам, администрация должна обеспечить организаторам территорию и ее уборку, но она не идет на встречу и, говорят, не планирует этого делать.

Митингующий утверждает, что по закону ярмарки не запрещены, но во время встречи с протестующими чиновники мэрии "перекинули ответственность на Офис Президента".

Сейчас колона предпринимателей направляется уже под Офис Президента, где от гаранта будут требовать принятия мер.

Как сообщали Українські Новини, 6 мая к стенам Кабинета Министров съезхались предприниматели с регионов, которые уже протестовали в конце апреля, для участия в акции "Карантин убивает".

Ранее организация "Save ФОП" требовала снять карантин с 1 мая.



