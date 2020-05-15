В Киеве предприниматели протестуют под КГГА и Офиса президента с требованием от возобновить ярмарки

Под Киевской городской государственной администрацией (КГГА) предприниматели вышли на протест с требованием позволить работать ярмаркам, а не только рынкам. Об этом сообщает telegram-канал PavlovskyNEWS. Участник акции Сергей Доротич отметил, мэрия Киева не хочет сотрудничать с организаторами ярмарок, хотя люди второй месяц сидят без работы. По его словам, администрация должна обеспечить организаторам территорию и ее уборку, но она не идет на встречу и, говорят, не планирует этого делать. Митингующий утверждает, что по закону ярмарки не запрещены, но во время встречи с протестующими чиновники мэрии "перекинули ответственность на Офис Президента". Сейчас колона предпринимателей направляется уже под Офис Президента, где от гаранта будут требовать принятия мер. Как сообщали Українські Новини, 6 мая к стенам Кабинета Министров съезхались предприниматели с регионов, которые уже протестовали в конце апреля, для участия в акции "Карантин убивает". Ранее организация "Save ФОП" требовала снять карантин с 1 мая.