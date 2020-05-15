У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася на 56 чоловік. Один чоловік помер. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу у п'ятницю, 15 травня.

"Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася ще на 56 осіб. Серед них - 9 медиків, - повідомив мер. - За минулу добу в Києві від коронавірусу помер один чоловік. Всього за цей час - 43 летальних випадки. На сьогодні в столиці вже 2068 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав Кличко.

Так, зазначається, що серед хворих: 27 жінок у віці від 21 до 78 років і 2 дівчинки, яким 9 і 13 років. А також 19 чоловиків від 30 до 80 років і 8 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

В лікарні столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 11 осіб. Всього коронавірус подолали 200 жителів столиці.

Поширення коронавіруса в Києві по районах. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків коронавірусу зростає третій день поспіль.

Також за добу коронавірусом по всьому світу захворіли 94 тисячі осіб.