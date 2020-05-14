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14 мая 2020, четверг, 12:15 129 Инфографика
Общество 2020-05-14T12:35:38+03:00
Українські Новини
После двухдневного падения количество новых случаев коронавируса в Киеве резко увеличилось

После двухдневного падения количество новых случаев коронавируса в Киеве резко увеличилось

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 52 человека, два человека умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко 14 мая во время брифинга.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирус, увеличилась еще на 52 человека. Среди них - 6 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 42 летальных случая. На сегодня в столице уже в 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Отметим, что за прошлые сутки, 12 мая, в Киеве зафиксировали 30 новых случаев.

Так, среди заболевших: 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года и 4 девочки - от двух до шестнадцати лет. А также 15 чоловикiв от 23 до 80 лет и два мальчика, которым 12 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 189 жителей столицы.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 11. Днепровском - 8 и по 7 случаев в Деснянском и Голосеевском районах столицы", - отметил Виталий Кличко.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ заявила о пяти методах лечения коронавируса, позволяющих облегчить протекание болезни. 

Тем временем 13 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 422 до 16 847, количество умерших от заболевания - на 17 человек до 456 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 5,2%, количество новых летальных случаев - на 21,4%.

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