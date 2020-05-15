Лікарі надали документи на дітей від сурогатних матерів в готелі "Венеція", - Нацполіція

Національна поліція заявляє, що лікарі надали всі необхідні документи на 51 немовля, які народжені від сурогатних матерів і перебувають в готелі при медичній клініці.

Про це Українським Новинам сказали в Нацполиции.

Цей інцидент з дітьми за зверненням омбудсмена було внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, але справа не відкривалася.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група разом із представником омбудсмена.

"Немовлята перебувають в готелі при медклініці. Лікарями було надано всі документи на них", - сказали в Нацполіції.

З 51 43 дитини вже зареєстровані на території України, є підтверджуючі документи.

Ще 8 дітей очікують реєстрації.

Їхні батьки – іноземці не можуть зараз потрапити в країну через пандемію.

З іноземними громадянами, які звернулися в клініку, були підписані договори на використання репродуктивних технологій.

Як повідомляли Українські Новини, в клініці БіоТексКом кажуть, що підняли скандал спеціально для притягнення влади до проблеми і організації спеціальних рейсів.

Тем часом, кількість малюків від сурогатних матерів в найближчі дні може зрости до сотні.

Крім того, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба виступає за заборону сурогатного материнства в Україні.