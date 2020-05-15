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15 травня 2020, пʼятниця, 11:31 19
Суспільство 2020-05-15T14:15:03+03:00
Українські Новини
У Київській області після зниження збільшилася кількість нових заражених коронавірусом

У Київській області після зниження збільшилася кількість нових заражених коронавірусом

Елена Новикова
Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Одужання від коронавірусу, Розповсюдження коронавірусу, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість хворих коронавірусом у Київській області 14 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 27 осіб до 1 094, померлих на 2 людини до 26.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 15 травня 2020 року офіційно підтверджено 1 094 випадки захворювання коронавірусом, з них у 94 дітей та 184 медичних працівників (дані за весь період). За останню добу виявлено 27 нових випадків", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 330 випадків захворювання коронавірусом - в населених пунктах Вишневе, Боярка, Лісники, Тарасівка, Гатне, Дмитрівка, Кременище, Чайки, Петропавлівська Борщагівка, Крюківщина, Білогородка, Капітанівка, Нове, Гнатівка, Гореничі, Чабани, Юрівка, Круглик, Михайлівка-Рубежівка, Личанка, Віта Поштова, Святопетровское, Ходосівка, Мироцьке, Хотів і Софіївська Борщагівка.

В Обухівському районі підтверджені 204 випадки - в Козині, Романкове, Українці, Обухові, Красній Слобідці, Нещерові, Германівці, Таценках, Деремезне, Червоному, Долині, Григорівці, Матяшевке, с. Перше Травня, Халеп'я, Трипілля, Жуківці і Гусачевке.

Також 50 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 41 - в Ірпені, 38 - у Борисполі, 36 - в Бориспільському районі, 35 - у Броварах, 34 - в Кагарлику, на 32 випадки - в Бучі та Кагарлицькому районі, 26 - у Васильківському районі, 24 - в Білій Церкві, 20 - у Фастові, 19 - у Василькові, по 17 випадків - у Вишгороді і Вишгородському районі, 13 - у Коцюбинському, 12 - в Макарівському районі, 9 - у Гостомелі, 8 - в Бородянському районі, по 7 випадків - у Переяславі, у Баришівському, Білоцерківському, Переяслав-Хмельницькому, Ставищенському та Богуславському районах, 6 - в Рокитном, по 4 - у Ворзелі, Згурівському та Іванківському районі, по 3 випадки - у Володарці, Бородянці, Фастівському, Рокитнянському та Миронівському районах, по 2 випадки - в Яготині, Богуславі, Глевасі, Іванкові, Згурівці, Ржищеві, Баришівці, у Сквирському, Поліському районах, по 1 випадку - у Ставищі, Макарові, Березані, і Таращанському районі.

195 осіб з усіх хворих в Київській області знаходяться на стаціонарному лікуванні, 899 - на амбулаторному (самоізоляції).

Наголошується, що 188 осіб одужали, 17 з яких - діти.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3 451 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу отримано 99 повідомлень про підозру на коронавірус.

Медичне спостереження встановлено за 5 539 контактними особами.

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків коронавірусу зростає третій день поспіль.

Раніше ВООЗ заявила про п'яти методи лікування коронавірусу, які дозволяють полегшити протікання хвороби.

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