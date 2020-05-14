В Киевской области количество заболевших Covid-19 достигло 1067. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 13 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 18 человек до 1 067, в то время, как в Киеве за сутки резко увеличилось количество случаев Covid-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.



"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 14 мая 2020 года официально подтверждено 1 067 случаев заболевания коронавирусом, из них у 93 детей и 177 медицинских работников (данные за весь период). За последние сутки выявлены 18 новых случаев", - сказано в нем.



В Киево-Святошинском районе подтверждены 328 случаев заболевания коронавирусом - в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайки, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Гореничи, Чабаны, Юровка, Круглик, Михайловка-Рубежовка, Личанка, Вита Почтовая, Святопетровское, Ходосовка, Мироцкое, Хотов и Софиевская Борщаговка.

В Обуховском районе подтверждены 197 случаев - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове, Красной Слободке, Нещерове, Германовке, Таценках, Деремезне, Красном, Долине, Григоровке, Матяшевке, с. Перше Травня, Халепье, Триполье, Жуковке и Гусачевке.



Также 50 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 38 - в Борисполе, 35 - в Ирпене, по 34 случая - в Броварах и Кагарлыке, 33 - Бориспольском районе, 31 - в Кагарлыкском районе, 30 - в Буче, 26 - в Васильковском районе, 24 - в Белой Церкви, 20 - в Фастове, 19 - в Василькове, 17 - в Вышгороде, 16 - в Вышгородском районе, по 12 случаев - в Коцюбинском (пгт) и Макаровском районе, 9 - в Гостомеле, 8 - в Бородянском районе, по 7 случаев - в Переяславе, в Барышевском, Белоцерковском, Переяслав-Хмельницком и Ставищенском районах, по 6 - в Рокитном и Богуславском районе, по 4 - в Ворзеле и Иванковском районе, по 3 случая - в Володарке, Бородянке, Фастовском, Рокитнянском и Мироновском районах, по 2 случая - в Яготине, Богуславе, Глевахе, Иванкове, Згуровке, в Сквирском, Згуровском, Полесском районах, по 1 случаю - в Ставище, Макарове, Березани, Барышевке, Ржищеве и Таращанском районе.



192 человек из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении, 875 - на амбулаторном (самоизоляции).



Отмечается, что 186 человек выздоровели, 17 из которых - дети, а 24 умерло.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3 336 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки получено 59 сообщений о подозрении на коронавирус.



Медицинское наблюдение установлено за 5 345 контактными лицами.



Как сообщали Українськi Новини, количество выздоровевших в Украине превысило число новых случаев коронавируса.



Кроме того, через неделю заканчивается карантин, продленный Кабмином.