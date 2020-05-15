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15 травня 2020, пʼятниця, 09:50 19 Інфографіка
Суспільство 2020-05-15T11:30:04+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків коронавірусу зростає третій день поспіль

Кількість нових випадків коронавірусу зростає третій день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

14 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 483 до 17 330, кількість померлих від захворювання - на 20 осіб до 476 порівняно з попередніми цілодобово, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 14,2%, кількість нових летальних випадків - на 17,6%.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 15 травня в Україні 17 330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4 473 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 483 нових випадки", - йдеться в ньому.

Таким чином за добу видужали 330 осіб.

А 14 травня знову показник нових хворих за добу став більше, ніж видужали - 483 проти 330, тоді як 13 травня вперше показник видужали перевищив кількість хворих за добу - 427 проти 422.

Кількість нових випадків захворювання 14 травня склало 2,9% від загальної кількості хворих на 13 травня.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (2 600), Києві (2 068) та Івано-Франківській (1 188) області.

У Київській області зафіксовано 1 094 випадку коронавирусной інфекції, Рівненській області - 1 074 випадку, у Тернопільській - 1 060, у Львівській - 942, у Закарпатській - 816, у Дніпропетровській - 791, у Харківській - 757, в Одеській - 712, Вінницькій - 674, у Волинській - 582, у Житомирській - 538, у Кіровоградській - 437, у Запорізькій - 356 випадків.

350 випадків виявлено в Черкаській області, 257 випадків - у Полтавській області, 228 випадків - у Миколаївській, 222 випадку - у Хмельницькій, 167 випадків - у Херсонській, 158 випадків - у Сумській, 121 випадок - у Донецькій, 96 випадків - у Чернігівській та 42 випадки - у Луганській області.

Як захиститися від коронавирусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, після дводенного падіння кількість нових випадків коронавірусу в Києві різко збільшилася.

Раніше ВООЗ заявила про п'ять методів лікування коронавірусу, що дозволяють полегшити протікання хвороби.

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