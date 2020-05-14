подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
14 мая 2020, четверг, 09:57 581 Инфографика
Общество 2020-05-14T10:56:32+03:00
Українські Новини
Количество выздоровевших в Украине превысило число новых случаев коронавируса

Количество выздоровевших в Украине превысило число новых случаев коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

13 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 422 до 16 847, количество умерших от заболевания - на 17 человек до 456 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 5,2%, количество новых летальных случаев - на 21,4%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая", - говорится в нем.

Кроме того, за сутки выздоровели 427 человек.

Таким образом, 13 мая количество новых случаев заболевания составило 2,5% от общего количества заболевших на 12 мая, этот показатель десятый день подряд находится ниже 5% (показателя, который Кабмин определил в качестве контрольного для смягчения карантина).

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (2 516), в Киеве (2 012) и Ивано-Франковской (1 166) области.

Процент новых случаев коронавирусаПроцент новых случаев коронавируса

В Киевской области зафиксировано 1 067 случаев коронавирусной инфекции, Ривненской области - 1 062 случая, в Тернопольской - 1 033, во Львовской - 904, в Закарпатской - 791, в Днепропетровской - 781, в Харьковской - 713, в Одесской - 693, в Винницкой - 654, в Волынской - 535, в Житомирской - 533, в Кировоградской - 432, в Черкасской - 348 случаев.

Количество новых случаев коронавирусаКоличество новых случаев коронавируса

347 случаев выявлено в Запорожской области, 257 случаев - в Полтавской области, 228 случаев - в Николаевской, 209 случаев - в Хмельницкой, 165 случаев - в Херсонской, 158 случаев - в Сумской, 117 случаев - в Донецкой, 84 случая - в Черниговской и 42 случая - в Луганской области.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українськi Новини, через неделю заканчивается карантин, продленный Кабмином.

Ранее Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса коронавирус в Черновцах

Когда начнется второй этап выхода из карантина и ч...
Через неделю заканчивается карантин, продленный Ка...
В Киеве второй день подряд уменьшается количество ...
В Украине второй день подряд увеличивается количес...
Количество выздоровевших в Украине превысило число новых случаев коронавируса
Через неделю заканчивается карантин, продленный Кабмином
Новости
После однодневного роста рубль снова начал падать. Курс российской нацвалюты на 14 мая 10:58
В ВСУ после спада увеличилось количество больных коронавирусом 10:52
НБУ разрешил дистанционно решать вопросы о лицензировании 10:51
Доллар и евро продолжают падение. Курс валют на 14 мая 10:27
Когда начнется второй этап выхода из карантина и что разрешат украинцам 10:25 Инфографика
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
больше новостей
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
Зеленский назначил членом Нацсовета по телевидению пресс-секретаря "Квартала 95" 16:45
Трамп приказал вывести активы Пенсионного фонда США, вложенные в китайские акции 14:50
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
больше новостей
Из-за дождя и ослабления карантина в Киеве образовались с утра огромные пробки: карта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok