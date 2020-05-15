Гривня знову подорожчала. курс валют на вихідні

Офіційний курс гривні, що встановлюється Національний банк на 15-17 травня, підвищив на 1,05 коп. до 26,6792 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14 травня, на 10,50 коп. до 26,6897 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют до понеділка, на 15-17 травня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,5353 1 долар США 26,6792 1 швейцарський франк 27,3900 10 ієн 2,4932 10 російських рублів 3,5957 1 євро 28,7869

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 13 травня на 2,78% до 26,9549 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,14 коп. до 26,6180 UAH/USD.

Тим часом, обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1% до 607,238 млрд гривень станом на 1 травня, в той час, як у березні населення масово відкривало валютні депозити.