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15 травня 2020, пʼятниця, 05:05 9
Фінанси 2020-05-15T08:30:03+03:00
Українські Новини
Гривня знову подорожчала. курс валют на вихідні

Гривня знову подорожчала. курс валют на вихідні

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні, Офіційний курс
Долари
Долари

Офіційний курс гривні, що встановлюється Національний банк на 15-17 травня, підвищив на 1,05 коп. до 26,6792 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14 травня, на 10,50 коп. до 26,6897 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют до понеділка, на 15-17 травня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,5353
1 долар США 26,6792
1 швейцарський франк 27,3900
10 ієн 2,4932
10 російських рублів 3,5957
1 євро 28,7869

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 13 травня на 2,78% до 26,9549 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,14 коп. до 26,6180 UAH/USD.

Тим часом, обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1% до 607,238 млрд гривень станом на 1 травня, в той час, як у березні населення масово відкривало валютні депозити.

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