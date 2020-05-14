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14 мая 2020, четверг, 10:27 83
Экономика 2020-05-14T10:27:02+03:00
Українські Новини
Доллар и евро продолжают падение. Курс валют на 14 мая

Доллар и евро продолжают падение. Курс валют на 14 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как гривна подскочила, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 мая на 2,78 коп. до 26,9549 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,14 коп. до 26,6180 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 6,55 коп. до 28,6279 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,78 коп. до 29,1729 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,6180 26,9549 28,6279 29,1729 3,13 3,72
Максимальный 26,8000 27,4000 28,8000 29,8000 3,53 5,00
Минимальный 26,4000 26,8000 28,3000 28,9300 2,30 3,57

Как сообщали Українські Новини, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Тем временем эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

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