Ситник зізнався, що начальник ГУ НАБУ Калужинський - його кум

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, який подав позов до ЄСПЛ через штраф 3,4 тис. гривень за відпочинок в Рівненській області, не бачить конфлікту інтересів у тому, що начальник головного управління підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський є його кумом.

Про це він сказав в ефірі "Громадське.тв", передають Українські Новини.

"Так (це правда, що він мій кум)", - сказав Ситник.

На запитання ведучого чи це не є конфліктом інтересів, Ситник відповів негативно.

"У чому (конфлікт)?", - спитав Ситник.

За його словами, Калужинський є його кумом ще до приходу в НАБУ.

Також він зазначив, що була проведена перевірка можливого конфлікту інтересів, яка не виявила ніяких порушень.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2019 року Ситник заявив, що керівник детективів бюро Андрій Калужінскій повернувся до роботи після усунення.

У мережі з'явилося рішення Апеляційного суду Рівненської області, який залишив у силі рішення Сарненського суду області, який визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у розмірі 3 400 гривень.

Ситник прокоментував можливе звільнення зазначивши, що не для того працював, щоб зараз подавати у відставку. Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав Артема Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві.