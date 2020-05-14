Сытник подал иск в ЕСПЧ из-за штрафа 3,4 тыс. гривен за отдых в Ровенской области

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подал жалобу в Европейский суд по правам человека на решение украинских судов, которые признали его виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудили штраф в размере 3 400 гривен.

Об этом он сказал в эфире "Громадське.тв", передают Українські Новини.

"Заявление я подал, и оно уже больше месяца находится в ЕСПЧ", - сказал он.

Он напомнил, что прошел все инстанции обжалования в Украине и поэтому подал иск в ЕСПЧ из-за нарушений, которые на его взгляд имели место при вынесении решения против него в Украине.

Сытник отметил, что не считает себя коррупционером и если бы считал себя таким, то подал бы в отставку.

Как сообщали Українськi Новини, в сети появилось решение Апелляционного суда Ровенской области, который оставил в силе решение Сарненского суда области, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Сытник прокомментировал возможное увольнение отметив, что не для того работал, чтобы сейчас подавать в отставку.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Артема Сытника идиотом и обвинил в пьянстве.