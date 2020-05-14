Ситник подав позов до ЄСПЛ з-за штрафу 3,4 тис. гривень за відпочинок в Рівненській області

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник подав скаргу в Європейський суд з прав людини на рішення українських судів, які визнали його винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудили штраф у сумі 3 400 гривень.

Про це він сказав в ефірі "Громадське.тб", передають Українські Новини.

"Заяву я подав, і воно вже більше місяця перебуває в ЄСПЛ", - сказав він.

Він нагадав, що пройшов всі інстанції оскарження в Україні і тому подав позов до ЄСПЛ через порушення, які на його думку трапилися при винесенні рішення проти нього в Україні.

Ситник зазначив, що не вважає себе корупціонером і якби вважав себе таким, то подав би у відставку.

Як повідомляли Українські Новини, у мережі з'явилося рішення Апеляційного суду Рівненської області, який залишив чинним рішення Сарненського суду області, який визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у сумі 3 400 гривень.

Ситник прокоментував можливе звільнення зазначивши, що не для того працював, щоб зараз подавати у відставку.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав Артема Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві.