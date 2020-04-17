После карантина авиабилеты могут подорожать вдвое: чего ждать путешественникам

В то время, как из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца, стоимость авиабилетов может увеличиться вдвое после снятия карантина и строгих ограничений по передвижению туристов между странами. Авиаперевозчикам, скорее всего, не разрешат полностью заполнять самолеты, поскольку пассажирам еще какое-то время придется соблюдать принципы социального дистанцирования.

Об этом пишет Сегодня со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

Эксперты утверждают: чтобы сохранить необходимую дистанцию во время полета, часть кресел в авиалайнерах должны оставаться пустыми. Перевозчики в таком случае смогут продать только половину билетов на рейс. Это может увеличить затраты компаний до 100% (по сравнению с периодом до вспышки коронавируса).

Вышеупомянутая мера в конечном итоге ударит по кошельку пассажиров: стоимость авиабилетов может вырасти в два раза.

Сейчас путешественникам доступны дешевые тарифы на будущие рейсы, но пока цены рассчитываются по "старому принципу" – с учетом всех существующих в самолете мест, которые можно заполнить. После снятия всех ограничений, скорее всего, авиакомпании столкнутся с сумасшедшим спросом, а пассажиры – с ростом цен.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

Также цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.