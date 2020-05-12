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12 мая 2020, вторник, 18:11 683
Общество 2020-05-12T18:21:51+03:00
Українські Новини
С первого июля Ryanair возобновит часть рейсов

С первого июля Ryanair возобновит часть рейсов

Елизавета Кесельман
Ryanair, Лоукостер, Возобновление полетов, возобновление рейсов
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Ирландский лоукостер Ryanair, который заявлял, что после карантина готов продавать билеты от 0,99 евро, возобновит часть рейсов уже с первого июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Отмечается, что компания возобновит 40% своих рейсов, и ежедневно планирует осуществлять около 1000 полетов. 

Представители лоукостера утверждают, что это покроет 90% той маршрутной сети, которая действовала до пандемии.

Для предотвращения распространения коронавируса, экипаж самолета и пассажиры обязаны будут носить медицинские маски на борту. Предварительно будут продаваться упакованные закуски и напитки, за которые можно заплатить только по безналу. Также компания обещает, что будет принимать меры, чтобы не создавать очереди в туалеты.

В компании также отметили, что ежедневно будет дезинфицировать свои самолеты веществами, которые действуют 24 часа. Компания заявляет, что будет поощрять социальное дистанцирование на борту.

Как сообщали Українські Новини, ранее прогнозировали, что стоимость авиабилетов может увеличиться вдвое после снятия карантина и строгих ограничений по передвижению туристов между странами.

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