IKEA запустила в Україні офіційний інтернет-магазин

Поки мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA (Швеція) переносить відкриття магазину в Україні через коронавірус, компанія запустила тут офіційний інтернет-майданчик для купівлі товарів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"IKEA рада повідомити про початок роботи на українському ринку і запуску інтернет-магазину. Зараз шведський рітейлер пропонує українським покупцям близько 3 600 функціональних товарів для дому всіх категорій", - сказано в ньому.

Покупці зможуть вибирати, де і як забрати свій товар: в одному з пунктів компанії для отримання замовлень в Києві безкоштовно або за допомогою послуги доставки додому.

На сьогоднішній день вже готові почати роботу два пункти отримання замовлень - в торгово-розважальному центрі Auchan Rive Gauche і Metro Cash & Carry.

Служба доставки організована у співпраці з компанією DB Schenker.

Наголошується, що функціонування компанії організовано у відповідності із заходами безпеки IKEA, а також у відповідності з вимогами та вказівками уряду України.

Всі співробітники будуть мати доступ до необхідного захисного устаткування і працювати з дотриманням рекомендацій щодо соціального дистанціювання.

Також повідомляється, що IKEA планує якомога швидше відкрити свій магазин у новому міському форматі в Києві.

Компанія нещодавно підписала договір оренди з торгово-розважальним центром Blockbuster Mall, подробиці щодо відкриття будуть повідомлені пізніше.

Як повідомляли Українські Новини, раніше IKEA планувала відкрити перший магазин нового міського формату в Києві у торгово-розважальному центрі Ocean Mall в 2019 році.

IKEA заснована в 1943 році в Швеції Ингваром Кампрадом.

Перший торговий центр компанії відкрився в 1958 році.

До складу ІКЕА входить виробнича група Swedwood, яка займається виробництвом дерев'яних меблів і комплектуючих і має 35 заводів в 9 країнах.

Поки ж Кабінет Міністрів України дозволив роботу непродовольчих ринків.