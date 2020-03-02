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02 марта 2020, понедельник, 16:21 321
Внешняя политика 2020-03-02T17:00:02+02:00
Українські Новини
Судебная реформа и борьба с коррупцией станет залогом прихода IKEA в Украину, — МИД Швеции

Судебная реформа и борьба с коррупцией станет залогом прихода IKEA в Украину, — МИД Швеции

Елена Новикова
Судебная реформа, IKEA, борьба с коррупцией, Вадим Пристайко , Щвеция, IKEA Group
IKEA. Фото: pixabay
IKEA. Фото: pixabay

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает, что борьба с коррупцией и реформа судебной системы в Украине станет залогом прихода шведской сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA на украинский рынок.

Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Вадимом Пристайко в Киеве, передают Українські Новини.

"Министр Пристайко спросил меня об Икее. Икеа, конечно, частная компания, поэтому они сами принимают решения. Но, как бывший министр торговли, могу сказать, что более предсказуемая судебная система, более прозрачное законодательство и более решительные усилия по борьбе с коррупцией - это первое требование шведской компании", - сказал она.

В свою очередь Пристайко сообщил, что у Украины и Швеции хорошие экономические отношения, в том числе взаимный товарооборот достигает почти полмиллиарда евро в год.

Линде также сообщила, что Швеция - вторая после Германии страна по объему предоставляемой Украине гуманитарной помощи.

Она также заверила, что во время председательствования Швеции в ОБСЕ в 2021 году Украина будет в фокусе внимания.

Министр также подчеркнула, что санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока не будут устранены причины их введения.

Как сообщали Українські Новини, в декабре Президент Владимир Зеленский призвал Швецию увеличить деловое присутствие в Украине, в свою очередь премьер-министр Швеции Стефан Левен отметил важность борьбы с коррупцией и сдерживания влияния олигархов в Украине для этого.

Ранее сообщалось о том, что IKEA уже планировала открыть первый магазин в ТРЦ Ocean Mall, но открытие не состоялось.

Тем временем, весной 2020 IKEA намерена открыть интернет-магазин в Украине.

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