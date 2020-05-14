Мера Обухова підозрюють у привласненні землі під виглядом житла для військових і переселенців

Керівництво Обухівської міської ради Київської області Служба безпеки України підозрює в організації незаконного механізму відчуження з власності територіальної громади 1 га землі.

Про це в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області повідомили Українським Новинам.

Оперативники і слідчі ГУСБУ встановили, що протиправний механізм організували міський голова разом із своїм заступником, керівниками земельного та юридичного відділів, членами виконкому міськради та депутатом ще одного міськради області.

Під виглядом реалізації у столичному регіоні державних соціальних програм щодо забезпечення житлом учасників бойових дій і внутрішньо переміщених осіб підозрювані вивели з власності громади 1 гектар землі.

Ділянка, оформлений на підставних осіб місцевого обслуговуючого кооперативу, вони передали київському забудовнику під будівництво елітного комерційного житла.

Прибуток від продажу квартир в житловому комплексі мав осісти в кишенях чиновників.

За оцінками експертів, угода завдала державі понад 4 млн гривень збитків.

За погодженням з прокуратурою Київської області чиновникам повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

На майно всіх фігурантів накладено арешт.

Розпочата процедура повернення незаконно вилученої земельної ділянки у власність територіальної громади міста.

СБУ не називає прізвище мера Обухова, але згідно з інформаціжю сайту мерії, мером Обухова є Олександр Левченко.

Крім того, підозру оголошено керівнику Українського міськради Обухівського району Київської області та його раднику, які створили механізм незаконного відчуження півгектара землі в Українці ринковою вартістю 2 млн гривень.

Співробітники СБУ встановили, що радник, перебуваючи у змові з чиновником міськради, придбав недобуд в одній з наймальовничіших частин міста з видом на Дніпро і планував побудувати елітну багатоповерхівку і продати її комерційної вартості.

Голосіївський районний суд Києва обрав фігурантам запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляли Українські Новини, суд зобов'язав прокуратуру розслідувати можливе відчуження послом України в Канаді його 2 га землі в Криму.

Тим часом Міноборони тимчасово зупиняє приватизацію службового житла для військовослужбовців.

Водночас жителі Донбасу можуть отримати до 300 тис. гривень компенсації за зруйноване житло.