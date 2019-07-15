Жители Донбасса смогут получить до 300 тыс. гривен компенсации за свое разрушенное жилье

Кабинет Министров решил компенсировать до 300 тыс. гривен за разрушенное из-за вооруженной агрессии России жилье на Донбасе.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Соответсвуещее решение Кабмин принял 10 июля.

"Отныне владельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, на востоке Украины смогут получить от государства денежную компенсацию. Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный ее размер составит 300 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

В соответствии с утвержденным механизмом органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

По информации Луганской областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 1 июня в Луганской области насчитывается 393 разрушенных дома частной формы собственности.

В сообщении не приводится информация относительно разрушенных домов в Донецкой области.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать заявления и документы в специально созданные комиссии при областных госадминистрациях, которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должно разработать МВОТ.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье должны быть предусмотрены в государственном бюджете.

Как сообщали Українськi Новини, боевики из БМП обстреляли жилые кварталы Марьинки.

В начале июля Президент Владимир Зеленский, выступая на конференции по вопросам реформ в Украине в Канаде, заявил, что на восстановление Донбасса необходимо более 10 млрд евро.

По состоянию на 2016 год из-за боевых действий в Донецкой области было повреждено и разрушено 8,5 тыс. домов.