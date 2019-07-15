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15 июля 2019, понедельник, 12:57 552
Общество 2019-07-15T12:58:11+03:00
Українські Новини
Жители Донбасса смогут получить до 300 тыс. гривен компенсации за свое разрушенное жилье

Жители Донбасса смогут получить до 300 тыс. гривен компенсации за свое разрушенное жилье

Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано

Кабинет Министров решил компенсировать до 300 тыс. гривен за разрушенное из-за вооруженной агрессии России жилье на Донбасе.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Соответсвуещее решение Кабмин принял 10 июля.

"Отныне владельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, на востоке Украины смогут получить от государства денежную компенсацию. Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости сооружения жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный ее размер составит 300 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

В соответствии с утвержденным механизмом органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

По информации Луганской областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 1 июня в Луганской области насчитывается 393 разрушенных дома частной формы собственности.

В сообщении не приводится информация относительно разрушенных домов в Донецкой области.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать заявления и документы в специально созданные комиссии при областных госадминистрациях, которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должно разработать МВОТ.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье должны быть предусмотрены в государственном бюджете.

Как сообщали Українськi Новини, боевики из БМП обстреляли жилые кварталы Марьинки.

В начале июля Президент Владимир Зеленский, выступая на конференции по вопросам реформ в Украине в Канаде, заявил, что на восстановление Донбасса необходимо более 10 млрд евро.

По состоянию на 2016 год из-за боевых действий в Донецкой области было повреждено и разрушено 8,5 тыс. домов.

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