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13 января 2020, понедельник, 20:16 89
Силовые структуры 2020-01-13T21:15:02+02:00
Українські Новини
Минобороны временно останавливает приватизацию служебного жилья для военнослужащих

Минобороны временно останавливает приватизацию служебного жилья для военнослужащих

Елизавета Кесельман
Минобороны, Военные, Жилье для военнослужащих, Приватизация жилья
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины временно приостановило приватизацию служебного жилья  для перевода их учета и выдачи в электронную форму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"На время введения нового механизма временно ограничено исключение жилья из числа служебного", - говорится в сообщении.

В частности, изменения являются частью комплексного подхода к обеспечению военнослужащих и их семей жильем, который необходим в рамках выполнения Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на данный момент уже были обнародованы открытые списки военнослужащих, находящихся в очереди на получение квартиры. Также было начато формирование единого земельно-объектного банка и фонда штатно-должностного жилья для проживания военнослужащих во время службы.

Как сообщали Українські Новини, Минобороны пообещало, что в новом году все воинские части перейдут на систему питания по каталогу.

Кроме того, сообщалос, что к зарплате военным в конце года выплатили дополнительную помощь.

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