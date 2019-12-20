СБУ вручила мэру Обухова подозрение в присвоении земли для ветеранов АТО и переселенцев

Служба безопасности Украины подозревает чиновников города Обухова в присвоении земли, предназначенной для построения социального жилья для переселенцев и ветеранов АТО. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

Согласно данным СБУ, более 500 граждан остались без жилья.

"Противоправный механизм организовали мэр Обухова вместе с руководителями земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом еще одного горсовета области", — говорится в сообщении.

Под видом реализации государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности общины один гектар земли.

В СБУ уточнили, что участок, оформленный на подставных лиц местного обслуживающего кооператива, они передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. На незаконно изъятый земельный участок наложен арест.

Пятерым организаторам схемы, включая мэра, объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, ранее СБУ начала расследовать возможную работу на российские спецслужбы экс-замминистра экономики.

Также Президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет обеспечить жильем всех переселенцев с Донбасса.