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14 травня 2020, четвер, 12:15 13 Інфографіка
Суспільство 2020-05-14T13:15:02+03:00
Українські Новини
Після дводенного падіння кількість нових випадків коронавірусу в Києві різко збільшилася

Після дводенного падіння кількість нових випадків коронавірусу в Києві різко збільшилася

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася на 52 людини, дві людини померли. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко 14 травня під час брифінгу.

"Кількість жителів міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася ще на 52 людини. Серед них - 6 медиків. За минулу добу в Києві від коронавірусу померли дві людини. Всього за цей час - 42 летальних випадки. На сьогодні в столиці вже в 2012 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - повідомив Кличко.

Зазначимо, що за минулу добу, 12 травня, у Києві зафіксували 30 нових випадків.

Так, серед хворих: 31 жінка віком від 18 до 81 року і 4 дівчинки - від двох до шістнадцяти років. А також 15 чоловиків від 23 до 80 років і два хлопчика, яким 12 і 16 років.

В лікарні столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Решта - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 20 осіб. Всього коронавірус подолали 189 жителів столиці.

"Найбільше випадків за минулу добу виявили у Дарницькому районі - 11. Дніпровському - 8 і 7 випадків у Деснянському та Голосіївському районах столиці", - зазначив Віталій Кличко.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявила про п'ять методів лікування коронавірусу, що дозволяють полегшити протікання хвороби.

Тим часом 13 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 422 до 16 847, кількість померлих від захворювання - на 17 осіб до 456 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 5,2%, кількість нових летальних випадків - на 21,4%.

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