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14 травня 2020, четвер, 12:00 5
Транспорт 2020-05-14T12:45:01+03:00
Українські Новини
Uber не буде випускати таксистів без селфі в масці

Uber не буде випускати таксистів без селфі в масці

Кира Молчанова
Uber, Таксі, медичні маски
Водій таксі в масці. Фото: прес-служба Über
Водій таксі в масці. Фото: прес-служба Über

Після того, як карантин остабили, громадський транспорт ще не запустили, а Київ скували пробки, питання поїздок на таксі стало особливо гостро. На тлі цього Über в Україні захотів у всіх користувачів, водіїв і кур'єрів підтвердити, що вони в масці, перед тим як здійснити поїздку або зробити доставку. Носіння маски водіями та кур'єрами буде перевірятися автоматично, кожен раз при виході на лінію. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У повідомленні говориться, що водіїв будуть просити зробити селфи, щоб переконатися, що вони носять маску або інший засіб захисту, за допомогою технології перевірки, вбудованої в програму. Водій, на якому немає маски або іншого засобу захисту, не зможе вийти на лінію. Від водіїв також потрібно буде підтвердження того, що вони вживають додаткові заходи безпеки, такі як регулярна дезінфекція свого автомобіля і надання дезинфікуючого засоб для рук своїм пасажирам.

У той же час, користувачам у програмі також будуть нагадувати про заходи безпеки перед здійсненням поїздки. Пасажирів попросять носити маски, обробляти руки перед початком поїздки дезінфектором, сидіти на задніх сидіннях автомобіля і тримати вікна відкритими для провітрювання.

Нові заходи запрацюють з 18 травня і будуть діяти до кінця червня.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів дозволив таксистам рухатися по смузі, призначеної для громадського транспорту.

Мешканці Києва зазначають, що викликати таксі в столиці стало складно, а ціни злетіли мінімум в 1,5 рази.

Служби таксі Києва пояснюють підвищення цін збільшенням автомобільного трафіку і підвищенням попиту на послуги.

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