Из-за дождливой погоды в Киеве образовались с утра огромные пробки: карта

Пока в МОЗ не дают никаких конкретных обещаний, когда откроют метро, в Киеве в четверг утром из-за дождливой погоды и большого скопления транспорта образовались довольно крупные пробки на дорогах, уже ставшие традиционными.

Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Борщаговская, улица Вадима Гетьмана, улица Жилянская, проспект Валерия Лобановского, Большая Окружная дорога, проспект Академика Глушкова, Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатицкая, проспект Степана Бандеры и проспект Героев Сталинграда.

Также, затруднено движение на улице Новоконстантиновской, проспекте Академика Палладина, проспекте Леся Курбаса и улице Максима Гринченко.

На левом берегу Киева движение затруднено на проспекте Николая Бажана, улице Здолбуновской, Дарницком шоссе, Харьковском шоссе, проспекте Соборности, проспекте Юрия Гагарина, Броварском проспекте, бульваре Перова, улице Генерала Жмаченко, улице Братиславской, проспекте Романа Шухевича и улице Оноре де Бальзака.

Движение на мостах: Дарницком, Русановском и Северном - затруднено в направлении правого берега.

Карта пробок в Киеве. Фото: infoportal.kiev.ua

После ослабления карантина, с 12 мая в Киеве планировали запустить дополнительные маршруты общественного транспорта.

Кабмин разрешил ездить такси по полосам предназначенных для общественного транспорта.