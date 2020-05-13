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13 мая 2020, среда, 23:52 480
Транспорт 2020-05-14T00:15:02+03:00
Українські Новини
Службы такси Киева объяснили, почему подскочили цены

Службы такси Киева объяснили, почему подскочили цены

Надежда Комендантова
Такси, рост цен, таксисты, цены на такси
Такси. Фото: pixabay
Такси. Фото: pixabay

В то время, как утром 13 мая Киев стоял в утренних пробках, вечером этого же дня столица замерла в пробках вечерних, службы такси Киева объясняют повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги.

Об этом Українським Новинам сообщили представители компаний, передают Українські Новини.

"За период карантина мы полностью убрали коэффициент повышения цены во время пробок или из-за плохих погодных условий. Поскольку вчера спрос вырос из-за ослабления карантина и много людей вынуждены были ехать на работу, мы вернули коэффициент, но не в полной мере, что привело к повышению цен", - сообщил представитель частной компании такси Uklon.

Согласно предоставленной информации, коэффициент повышения действует не всегда: например, в непиковые часы, когда на дорогах нет пробок, возможно совершить поездку на 10-15% дешевле.

При этом сам процент повышения цены в компании не могут спрогнозировать, поскольку он зависит от ситуации на дорогах, расстояния и времени, когда был осуществлен заказ.

Представитель сервиса пассажирских автоперевозок Uber в свою очередь сообщает, что высокий спрос на услуги компании стал причиной повышения цен.

"В периоды высокого спроса Uber может применять динамические цены. В этих ситуациях обычная цена увеличивается с помощью коэффициента, который отображается для пользователя в приложении перед заказом поездки… Данная ситуация не является запланированным повышением цен, а алгоритмическим ответом приложения Uber на возросший спрос, который наблюдался в реальном времени в определенном районе. Таким образом, любое повышение цен в приложении Uber не было запланировано заранее или систематически связано со смягчением карантина", - отметил представитель компании.

Также в Uber ожидают, что в скором времени цены будут такими же, как и до начала карантина, поскольку ситуация на рынке вскоре должна нормализоваться.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза. Киевляне отмечают, что цены на поездку в центр города стали больше на 150%, а поездка из окраины в окраину обойдется более, чем в 300 гривен.

Тем временем, Кабинет Министров разрешил таксистам двигаться по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

В Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта после 22 мая.


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